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Новые виды рыб обнаружили на растущей горе в Астраханской области

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Гора Большое Богдо в Астраханской области растет примерно на 0,4–0,6 мм в год, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по научной работе Богдинско-Баскунчакского заповедника Николая Пирогова. Месторождение кристаллизирующейся соли выпячивает ее на поверхность. Это единственное подобное место в России.

«Еще одна уникальная особенность горы — она выталкивает на поверхность триасовые отложения, сложившиеся 250–260 млн лет назад», — сказал ученый. В этих отложениях обнаружены новые виды двоякодышащих рыб, передает «Астрахань 24». По словам Пирогова, это первые земноводные пресмыкающиеся на Земле.

Российские ученые рассказали о самых важных научных достижениях 2018 года: по мнению специалистов, наиболее значимые открытия были сделаны в сфере исследования космоса и медицины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Наука» и Институтом современных медиа (MOMRI).

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