Башня с большим IQ: федеральные чиновники переезжают в «Москва-Сити»

Здания в центре столицы, освободившиеся после переезда нескольких министерств в «Москва-Сити», планируется использовать как городские, культурные, образовательные и другие общественные пространства. Об этом было объявлено на совещании по вопросам перевода федеральных органов исполнительной власти в новый правительственный комплекс на территории Московского международного делового центра, встречу провел Дмитрий Медведев. Премьер-министр не исключил, что и сам будет проводить переговоры в кабинетах нового офиса.

В ММДЦ переезжает ряд федеральных органов исполнительной власти, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи — всего около 5 тыс. сотрудников. В качестве нового офиса для ведомств выбрана 42-этажная башня многофункционального комплекса «IQ-квартал». Площадь помещений составит 69 тыс. кв. м. В настоящее время ведомства занимают 160 тыс. кв. м в 12 разных зданиях Москвы.

— Еще один вопрос, который я сегодня предлагаю обсудить, касается использования зданий, которые освобождаются после переезда. Они, как правило, расположены в историческом центре, здесь, в этих зданиях, можно будет создать новые городские культурные, образовательные и иные, офисные, может быть, пространства, — сказал Дмитрий Медведев. — Чтобы не получилось так, что министерства переехали в одно здание, а те здания, которые были, неизвестно где болтаются, и никакой выгоды от этого государству нет.

Аренда офисов для чиновников в комплексе «Москва-Сити» будет обходиться в 4,2 млрд рублей в год. Однако это не потребует дополнительных расходов бюджета. Покрытие затрат до момента передачи помещений в собственность России будет осуществляться за счет выплат государственным АО «Дом.РФ» (занимается переводом министерств на новое место) дополнительных дивидендов в федеральный бюджет в 2018–2020 годах. Ежегодная экономия составит порядка 650 млн рублей — за счет сокращения площадей и расходов на их эксплуатацию и содержание.

В Белом доме рассчитывают, что создание правительственного комплекса и совместное размещение в нем федеральных органов исполнительной власти позволят повысить эффективность работы и взаимодействия ведомств.

— Вместо 12 административных зданий у трех ведомств, которые были разбросаны по всей Москве, ведомства сосредоточены в одном месте на площади, которая в два раза меньше, и это должно принести экономию, — добавил премьер-министр. — Нужно оптимизировать и другие административно-хозяйственные и обеспечивающие функции, в том числе за счт их централизации.

В «IQ-квартал» также переедут Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Росимущество, аппараты федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» и федерального казенного учреждения «Центр поддержки».

Помимо этого, по данным правительства, главным преимуществом объединения министерств под одной крышей станет удобная единая приемная, работающая по принципу «одного окна», что позволит ведомствам быть более открытыми.

Перед совещанием председатель правительства осмотрел несколько этажей комплекса. На 41-м — расположены общие для всех работающих в башне ведомств переговорные комнаты, залы для проведения встреч, совещаний и видеоконференций. Здесь Дмитрий Медведев задержался в ситуационном центре — просторном кабинете с панорамными видами на Москву-реку и главный корпус МГУ. Он оборудован экранами, обеспечивающими возможность проведения телемостов, а также спецсвязью. Глава правительства не исключил, что будет использовать его для проведения больших совещаний или переговоров.