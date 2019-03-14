США приостановили использование лайнеров Boeing 737 MAX 8

Президент Дональд Трамп поручил Федеральному управлению гражданской авиации США незамедлительно приостановить полеты на лайнерах Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

В настоящее время временно прекращена эксплуатация всех самолетов семейства Boeing 737 Max. Все лайнеры данной модели сейчас находятся в аэропортах.