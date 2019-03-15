Музы вернулись: сирийская культура вышла на довоенный уровень

Культурная жизнь Сирии потихоньку возрождается. Театры в столице и крупных городах страны уже работают по штатному расписанию, восстановлены оркестры и Национальная Опера. Об этом «Известиям» рассказали в сирийском министерстве культуры. Там отметили, что театры и музыкальные коллективы в Дамаске продолжали работу даже в наиболее тяжелые дни гражданской войны. В ведомстве также сообщили, что большинство деятелей искусства, покинувших САР в последние годы, возвращаются и тут же приступают к работе. Как рассказали «Известиям» опрошенные деятели культуры Сирии, в стране чувствуется интерес к классическому искусству — об этом свидетельствуют полные залы в театрах.

Скрипка, но уже не нервно

В Facebook сирийского национального симфонического оркестра — афиши, призывающие вместе «насладиться магией Моцарта и Бетховена» или послушать баритон Набиля Сулеймана, который исполнит арии Леонкавалло и Верди. Сирийский национальный оркестр, которому в декабре прошлого года исполнилось всего 26 лет, живет полноценной жизнью, ведет соцсети и дарит билеты активным подписчикам. В комментариях многие из них делятся впечатлениями от концертов и почти под каждой афишей — просьбы придержать лишний билетик на балкон.

Оркестр проводит концерты в местной Опере, которая открылась при участии президента Башара Асада в 2004 году. Его отец Хафез Асад был большим поклонником классической музыки, именно при нем в стране появились уже упомянутый оркестр и Высший институт музыки. Как рассказали «Известиям» в министерстве культуры страны, ни один из этих объектов не останавливал своей работы, даже когда террористы были в непосредственной близости от Дамаска.

— Театральная и музыкальная жизнь страны не прекращалась во время войны. Почти каждый день, даже в самые тяжелые годы на сцену выходили такие звезды театра, как Айман Зайдан, Гассан Массуд и многие другие, — заявили в пресс-службе сирийского министерства культуры.

Там также отметили, что это касается не только театров Дамаска, но и всех провинций, остававшихся под контролем правительственной армии. В данный момент идет восстановление объектов в освобожденных городах, в целом власти выходят на довоенные уровни, отметили в ведомстве.

Как рассказал «Известиям» студент сирийского института музыки, скрипач Рашид Нарам, с началом войны некоторые из его одногруппников уехали в Германию и Турцию. Но только небольшому количеству удалось пойти по намеченной стезе — большинство же, как признается Рашид, не смогли найти себя в музыкальной жизни Европы.

— Многие из моих друзей, которые бежали из страны со своими инструментами, пытались заработать на хлеб игрой на улице. Некоторые разочаровались, забросили музыку и ушли в торговлю или решили освоить другие специальности, — признается Рашид. — Сейчас они пишут мне, что хотели бы вернуться и продолжить обучение. Кто знает, может, они действительно вернутся.

С Рашидом мы познакомились во время проведения российско-сирийского саммита «Крым — точка притяжения», тогда глава региона Сергей Аксенов прибыл с визитом в Дамаск. В лобби конференц-зала Рашид и его квартет исполняли сочинения сирийского композитора Сулхи аль-Вади, выпускника Лондонской школы музыки, «отца» национального оркестра САР. Рашид уже тогда отмечал, что сирийцы играют далеко не только сирийскую музыку.

— Нельзя говорить, будто мы оторваны от мировой культуры. В институте мы, точно так же как наши сверстники из Европы, играем сочинения Баха, Гуно, Бетховена, Сибелиуса, — поделился собеседник «Известий». — Недавно я ездил на международный фестиваль «Аль-Бустан», который проходит в Бейруте, познакомился с музыкантами из Италии, Латинской Америки и понял, что для музыкантов и настоящей музыки действительно нет границ.

Белые начинают и выигрывают

Культура живет под нейтральным белым флагом, отмечает актер национального театра Дамаска Валед аль-Дебс. И продолжает: даже при самых худших обстоятельствах творцы не прекращали творить — ни в театре, ни в кино, ни в музыке, ни в литературе.

— Но война внесла свои коррективы и существенно сказалась на некоторых отраслях, в том числе на киноиндустрии. Последняя представлена в Сирии государственной Генеральной организацией кинематографа. Из-за материального давления войны государство почти в два раза сократило финансирование отрасли, — сообщил актер.

В беседе с «Известиями» он также признался, что военный конфликт сказался и на его карьере. В период с 2013 по 2015 год Валед был занят преподаванием в Высшем институте драматического искусства и не мог быть в театре из-за институтских объемов — в то время из учреждения ушли последние русские эксперты. Валед занял их место, чтобы не прерывать учебный процесс.

Собеседник также отметил, что представления в Сирии не прекращались с начала войны, но нельзя сказать, что театр не был затронут этой трагедией.

— Финансирование было слабым, потому что именно государство выступает основным спонсором театра. Сейчас финансовая сторона пришла в норму, актеры получают зарплату на довоенном уровне, — заметил актер.

Он также подчеркнул, что нельзя считать Сирию исключенной из мирового художественного сообщества. Театр, в котором играет Валед, по его признанию, ежегодно участвует в международных фестивалях в Каире и Карфагене.

— Что же до зрителей — отбоя нет, — заметил актер. — Больше всего гостей приходит на детские постановки — на них идут целыми семьями, и это приятно.

Как рассказал «Известиям» российский скрипач Николай Манагадзе, выступавший c концертом и мастер-классами в Дамаске в конце февраля, сирийские музыкальные площадки обладают прекрасной акустикой. Скрипач также отметил высокий уровень подготовки сирийских студентов.

— Меня поразило то, что, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, где очень трудно обучаться в стандартных условиях, сирийские студенты показали неплохой уровень владения инструментом. При этом, помимо музыкального образования, они одновременно получают вторую, не музыкальную специальность, — добавил Николай Манагадзе.

Он и его супруга оказались первыми русскими музыкантами, давшими сольный концерт в послевоенной Сирии. Следующее выступление намечено на конец апреля, Манагадзе сыграют в национальной Опере.

К слову, для любителей Верди и Доницетти: арабская республика — одно из немногих мест на земле, где классику исполняют в древнеримских амфитеатрах, славящихся своей акустикой. В теплое время года национальный симфонический оркестр дает концерты в Пальмире и Босре.