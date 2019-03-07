Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке «Армата»

Санузел не является для танкистов критической потребностью. Об этом заявил генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев, комментируя установку санузла в танке «Армата».

«Большая проблема заключается в том, что находиться в замкнутом пространстве продолжительное время очень тяжело – за бронёй, тем более в движении. Как бы там не было комфортно с точки зрения подвески, всё равно хочется выйти и подышать свежим воздухом. И санузел в танке не является критической потребностью», — заявил эксперт в беседе с НСН. Маев также подчеркнул, что не представляет, как в танке, особенно в «Армате», можно разместить санузел.

Ранее 7 марта сообщалось, что танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами. В феврале 2019 года сообщалось, что танк Т-14 «Армата» после доработки вышел в серийное производство. До конца года 12 танков и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16 поступят в войска.