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Источник предположил возобновление подготовки визита Ким Чен Ына в Россию

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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию возобновится после перерыва на саммит с США в Ханое. Об этом рассказал российский дипломатический источник.

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«Мое ощущение, что после Ханоя это все возобновится», — заявил он ТАСС.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата и место встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пока не согласованы, но этот вопрос стоит на повестке дня и имеется необходимое приглашение.

В ноябре о подготовке визита Кима в Россию заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Тогда дипломатические источники рассказали «Известиям», что Ким Чен Ын может приехать в Россию в конце октября или начале ноября. По их словам, это должно было произойти до промежуточных выборов в США (6 ноября). В качестве возможных мест его приезда назывались Москва или Владивосток, но официально эту информацию не подтвердила ни одна из сторон.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

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