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Вокзал отреставрируют в одном из городов Карелии к Дню республики

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В Республике Карелия планируют отреставрировать железнодорожный вокзал станции Медвежья Гора. Работы хотят завершить к Дню Карелии.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, реконструкция вокзала уже началась. Она проводится в рамках подготовки к празднованию Дня республики, которое пройдет в Медвежьегорске.

На данный момент завершены работы по замене кровли, также были установлены снегозадержатели, водосточная система и другие объекты. Продолжаются работы по обустройству санитарных комнат, в том числе для маломобильных граждан, пишет ИА «Карелinform».

Когда установится подходящая погода, будет проведено благоустройство привокзальной площади, в том числе замена асфальтового покрытия.

Здание вокзала в Медвежьегорске было построено в 1916 году и является памятником архитектуры регионального значения. В пресс-службе ОЖД также отметили, что все работы согласованы с управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

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