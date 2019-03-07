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Глава Новосибирской области поручил достроить стадион в поселке Линево

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В поселке Линево Новосибирской области продолжат строительство нового стадиона. Завершить работы и сдать объект поручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам губернатора, строительство вызывает беспокойство. В 2018 году было потеряно время на конкурсных процедурах. Для завершения возведения объекта министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов предложил внести в текущий бюджет изменения, которые позволят выделить 43 млн рублей, сообщает VN.ru.

Так, в конце апреля состоится сессия pаконодательного собрания, затем в мае будут проведены конкурсные процедуры. Подрядчик предположительно приступит к работам в июне, а к ноябрю стадион будет готов.

Глава Новосибирской области отметил, что вопрос строительства нового спортивного сооружения находится у него на контроле.

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