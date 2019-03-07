Глава Новосибирской области поручил достроить стадион в поселке Линево
В поселке Линево Новосибирской области продолжат строительство нового стадиона. Завершить работы и сдать объект поручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам губернатора, строительство вызывает беспокойство. В 2018 году было потеряно время на конкурсных процедурах. Для завершения возведения объекта министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов предложил внести в текущий бюджет изменения, которые позволят выделить 43 млн рублей, сообщает VN.ru.
Так, в конце апреля состоится сессия pаконодательного собрания, затем в мае будут проведены конкурсные процедуры. Подрядчик предположительно приступит к работам в июне, а к ноябрю стадион будет готов.
Глава Новосибирской области отметил, что вопрос строительства нового спортивного сооружения находится у него на контроле.