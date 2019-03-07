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Жалобы на водителей маршруток собирают в Брянске

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Брянская городская администрация принимает жалобы от горожан на нарушения со стороны водителей маршрутных такси. Коммерческий общественный транспорт обслуживает 25 маршрутов, и только такси № 29 разрешено работать до 20:00.

Все остальные обязаны возить пассажиров до 22:30 (некоторые даже до 23:30). Интервал движения к концу дня не должен превышать получаса, отмечает NASHBRYANSK.RU.

В пресс-службе мэрии отмечают, что правильно оформленные обращения могут использоваться в судебных процессах. За последние две недели администрация подала несколько исковых заявлений о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок.

В середине февраля администрация Орла объявила об оснащении всех маршруток валидаторами для безналичной оплаты. Стоимость проезда составляет 17 рублей в пределах города. По данным мэрии, техника появилась в 348 единицах техники.

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