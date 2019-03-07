Таможенный пункт временно закрыли в ЕАО

Пункт пропуска Амурзет временно прекращает работу в Амурской области. Он откроется, как только будет запущена навигация по реке Амур.

На Амурзетском таможенном посту поясняют, что передвижение по ледовой переправе до уезда Лобэй провинции Хэйлунцзян в Китае становится небезопасным в связи с теплой погодой. Пропуск пассажиров в связи с этим приостановлен. Ожидается, что пункт пропуска возобновит работу в начале мая. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Пункт пропуска Нижнеленинское продолжит работу в обычном режиме. В праздничный день 8 Марта он будет работать с 9:30 до 17:30.