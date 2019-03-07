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Градостроительный план Уфы разработают за 96 млн рублей

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Градостроительный план Уфы до 2040 года и нормативы городской застройки планируют разработать к концу 2020 года. стоимость работ оценили в 96 млн рублей. Объявлен тендер на проведение научно-исследовательской работы, сообщает в четверг «МедиаКорСеть» со ссылкой на сайт RosTender.info.

Исходя из конкурсной документации, подрядчик должен будет разработать нормативы градостроительного проектирования Уфы, генеральный план Уфы до 2040 года, а также правила землепользования и застройки городского округа.

Стоимость работ оценили в 96 млн рублей. Необходимые средства направят из бюджета города. Определить подрядчика планируют 8 апреля.

Заказчиком работ выступает Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы. Завершить научно-исследовательскую работу необходимо будет в течение 520 дней с момента подписания контракта.

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