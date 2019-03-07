Китаянка бросила сына на улице из-за плохой оценки

В китайском городе Лоян, округ Хэнань, мать бросила 12-летнего сына на улице из-за недостаточно высокой оценки за тест. По словам подростка, он плохо сдал экзамен и набрал только 81 балл, а не 95, «как она ожидала».

Очевидцы рассказали, что женщина сначала кричала на сына посреди улицы, а затем несколько раз ударила его и уехала домой на автомобиле одна, бросив его у дороги. Прохожие нашли подростка неподалеку от магистрали и вызвали полицию, сообщает Daily Mail.

Женщина сказала правоохранителям, что сын ей больше не нужен и приезжать за ним она не собирается. Через какое-то время за ребенком приехал его дядя. Пока неизвестно, какие меры воздействия применят к матери.

18 февраля в Москве автомобилисты обнаружили ребенка, шедшего по обочине МКАД с мешком на голове. По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает, она была арестована на два месяца.