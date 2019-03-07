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Подъем заболеваемости ОРВИ отмечен среди детей на Сахалине

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В Корсакове (Сахалинская область) зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения. Эпидемический порог значительно превышен у дошкольников.

Подъем заболеваемости фиксировался в течение трех недель. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог среди детей в возрасте 7–14 лет превышен на 11,7%, в возрастной группе 3–6 лет — на 62,7%. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

С начала года зарегистрировано девять случаев гриппа.

В образовательных учреждениях Корсакова проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе введен утренний фильтр. Отменены массовые культурные и спортивные мероприятия, которые планировались в закрытых помещениях.

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