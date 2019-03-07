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Рост экспорта зерна ожидают в Тамбовской области в этом году

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В Тамбовской области в 2019 году ожидается рост экспорта зерна. По итогам прошлого года половину экспорта региона составило зерно, объем производства которого ежегодно увеличивается.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в этом году ожидается урожай около 4 млн т. В 2018 году Тамбовская область заняла четвертое место в ЦФО и десятое в России по производству зерна.

Отмечается, что на внешнем рынке ценится зерно третьего класса. Именно на производство зерна такого качества власти ориентируют растениеводов области, пишет ИА «Абирег».

На данный момент на территории Тамбовской области объем неиспользуемых сельскохозяйственных земель доведен до минимума. Так, в 2012 году данный показатель достигал 86 тыс. га, а на сегодняшний день он составляет чуть более 20 тыс. га. При этом нужно учитывать, что часть земель непригодна для ведения сельского хозяйства.

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