Средневековую гончарную мастерскую нашли под водой в Крыму

Археологи обнаружили часть средневековой гончарной мастерской на дне Карантинной бухты Севастополя. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.

По его словам, найденная мастерская производила однотипные и хорошо датированные амфоры в VIII–IX веках нашей эры. Специалисты уже провели предварительные работы по изучению находки, а полноценные исследования займут несколько лет. Обнаруженные фрагменты позволят проследить торговые маршруты того времени.

Букатов отметил, что в Карантинной бухте также были найдены фрагменты бракованных изделий — слипшиеся горловины, деформированные амфоры. Также среди находок есть крупные фрагменты — до третьей части амфор, а в основном это керамический бой, что позволит проследить производство.

Ученый также заявил о том, что, вероятнее всего, амфоры применялись в качестве тары для продуктов виноделия на экспорт. Вместе с тем он посетовал на то, что печь мастерской пока обнаружить не удалось.

Букатов добавил, что такие амфоры были распространены в Средние века по всему Причерноморью — именно на этот период пришелся всплеск их массового производства из-за определенных экономических процессов.

18 февраля сообщалось, что на месте раскопок четвертого бастиона — одного из ключевых укреплений Севастополя в годы Крымской войны — нашли фрагменты стен первых жилых домов этого города.