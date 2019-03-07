Рейтинг «врачей-красавчиков» составили в Рязани

В Рязани составили рейтинг «врачей-красавчиков». Он появился в региональном министерстве здравоохранения в преддверии Международного женского дня.

При составлении использовались оценки пациенток Рязанской областной клинической больницы. В список самых красивых врачей попали пять медиков.

Среди них заведующий онкологическим отделением Дмитрий Пучков, заведующий ожоговым отделением Артем Введенский, заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев, глава травматического центра первого уровня Андрей Карпунин и главврач больницы Дмитрий Хубезов, сообщает РИА «7 новостей».