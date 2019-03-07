Военный эксперт назвал цель самолета-разведчика США над Балтикой

Целью разведки американского самолета RC-135, который был перехвачен над Балтикой российским истребителем Су-27, оказались приграничные районы Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее, 7 марта, об успешном перехвате американского самолета-разведчика RC-135 сообщили в Минобороны России.

«На этот раз целью разведки самолета США RC-135 оказались приграничные районы Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Вероятнее всего, американский самолет взлетел с одного из британских военных аэродромов», — сказал Михайлов.

Действия российского летчика эксперт назвал профессиональными и соответствующими нормативной базе.

«Для перехвата «лазутчика» в воздух совершенно правомерно был поднят российский истребитель Су-27, после сближения с которым американский RC-135V был вынужден отойти от границ России и сменить курс. После выполнения задания Су-27 вернулся на российскую базу», — подчеркнул руководитель Бюро военно-политического анализа.

Он также напомнил, что западные границы России являются предметом неусыпного исследования со стороны разведки НАТО. Так, за последнюю неделю самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты США и Великобритании трижды приближались к границам России для ведения воздушной разведки, отметил военный эксперт.

«Само поведение американского самолета опять же свидетельствует о явно недружелюбных намерениях в отношении России», — заключил Михайлов.

22 февраля сообщалось, что Су-27 перехватил шведский военный самолет у российской границы на Балтике.

В конце февраля в Минобороны сообщили о 15 иностранных летательных аппаратах, которые вели разведку у рубежей России, за неделю. Истребители ПВО поднимались на перехват три раза и не допустили нарушения российской границы.