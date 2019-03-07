Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Олегу Сорокину назначить 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья Екатерина Кислиденко. Отмечается, что осужденного лишили возможности занимать должности на госслужбе два года. Помимо этого, он должен выплатить штраф в 15-кратном размере взятки — 460 млн рублей.

Также суд вынес приговор двум бывшим полицейским: начальнику отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД по Нижегородской области Евгению Воронину и старшему оперуполномоченного этого отдела Роману Маркееву.

«Назначить Воронину пять лет и шесть месяцев, Маркееву — пять лет колонии строгого режима», — заключила судья.

Сорокин с 2005 по 2010 год был депутатом городской думы Нижнего Новгорода. Затем его избрали мэром города. В 2016 году он прошел в законодательное собрание Нижегородской области. В декабре 2017 года чиновника задержали по подозрению в махинациях с земельными участками.