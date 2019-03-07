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Экспорт зерна будут наращивать в Тамбовской области

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В управлении сельского хозяйства Тамбовской области прошло совещание по вопросам развития экспорта зерна. Регион поставляет злаки в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию.

«На внешнем рынке ценится зерно третьего класса. И именно на производство зерна такого качества региональная власть ориентирует растениеводов области», — цитирует ИА «Онлайн Тамбов.ру» главу управления сельского хозяйства Александра Аксенова.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обозначил наращивание экспортного потенциала главным вектором развития АПК. В 2018 году объем вывоза продовольственных товаров и сырья из региона вырос на 177,8%, до $169,8 млн. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Напомним, власти Тамбовской области намерены ввести в оборот все доступные для обработки земли. В этом году ожидается рост урожая зерновых культур на 10% по сравнению с 2018-м (3,37 млн т). Будут увеличены посевные площади, минеральных удобрений и новых технологий станет больше.

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