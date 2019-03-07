Конкурс красоты провели в Орле для женщин с ограниченными возможностями

Конкурс красоты «Золушка Единой страны» впервые провели в Орле. В нем участвовали женщины с ограниченными возможностями здоровья.

Как поясняет InfoOrel.ru, это совместный проект партии «Единая Россия», Орловского государственного университета и реабилитационно-спортивного центра инвалидов имени Павленко.

По словам организаторов, цель конкурса — стимулировать активность у тех, кто страдает от подобного недуга, помочь им в процессе интеграции в общество, позитивно повлиять на психологическое состояние и стать мотивом к творческой деятельности.

Семь конкурсанток в визитных карточках рассказывали о своих интересах, отношении к жизни, демонстрировали таланты в творческом конкурсе и представляли «фирменное блюдо Золушки».

Наталия Матишенко удостоилась звания «Мисс Улыбка Единой страны», «Мисс Обаянием» стала Екатерина Елисеева, Оксана Непорезова признана «Мисс Грацией» и первой вице-мисс, а второй — Юлия Богуславская. Титул «Мисс Золушка Единой страны» достался Марии Терновской.