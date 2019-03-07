Прямой эфир

Совбез пересмотрит программу продовольственной безопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков. Об этом заявили в аппарате Совета безопасности РФ.

«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, отметили в Совете, в том числе с новыми санкциями, введенными в отношении России.

Также среди факторов указано повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграции в Евроазиатском экономическом союзе и создание единого таможенного пространства.

Кроме того, в Совбезе отметили, что изменяется модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную.

1 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минсельхоз обсудит расширение продэмбарго с фермерами и аграриями
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017