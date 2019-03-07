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Врача будут судить за смерть пациентки при операции в Иркутской области

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В Саянске (Иркутская область) в суд передано уголовное дело в отношении хирурга. По данным следствия, он допустил неосторожность при операции, в результате чего умерла пациентка.

В правоохранительных органах уточнили, что при проведении планового вмешательства медик повредил женщине желчный пузырь, избрав неверную тактику оказания медицинской помощи. От причиненных повреждений пациентка скончалась, сообщает ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». После утверждения обвинительного заключения материалы переданы в городской суд.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 82-летней пенсионерке с переломом шейки бедра вместо шины наложили швабру. При этом в больнице имелись специализированные средства для фиксации переломов. На следующий день пожилая женщина скончалась.

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