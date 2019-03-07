Законопроект о расширении полномочий Счетной палаты внесли в Госдуму

Законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты, внесли в Госдуму в четверг, 7 марта. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают дополнить перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля), попадающих в область контрольных полномочий Счетной палаты хозяйственными товариществами и обществами с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах, передает «РИА Новости».

Отмечается, что закон позволит в полной мере оценивать эффективность использования бюджетных средств и других федеральных ресурсов вышеуказанными организациями.

Кроме того, согласно законопроекту, Счетная палата также может получить полномочия осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков.

Ранее в марте сообщалось, что Счетная палата РФ опубликует результаты анализа исполнения майских указов президента от 2012 года до середины текущего года. Кроме того, в марте впервые будет обнародован план проверок, которые запланированы ведомством на 2019 год.