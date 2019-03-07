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Инфекционную больницу построят в Ангарске

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Два варианта размещения инфекционной больницы рассматривают в Ангарске (Иркутская область). Строительство начнется в 2020 году.

Корпус инфекционного отделения закрылся осенью 2018 года. Экспертиза показала, что трехэтажное помещение не пригодно для дальнейшей эксплуатации. Так как город нуждается в больнице, планируется строительство нового здания, которое будет соответствовать современным требованиям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В качестве места под строительство рассматриваются участки около Сангородка по улице Иркутской и в 258-м квартале, недалеко от участков, которые предоставлены под застройку многодетным семьям. Оба варианта будут представлены министерству здравоохранения Иркутской области.

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