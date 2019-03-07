Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, // Потому как сам из этих самых родом», — написал Шнуров в Instagram в четверг, 7 марта.

Далее музыкант предположил, что «выбранный народом дядя, видимо, не помнит жизни». По словам Шнурова, деньги не получают именно люди, которые работают, и в условиях сегодняшних цен «питаются отчаянием».

6 марта Набиев на внеочередном заседании облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что те, кто «работал нормально», получают пенсии 16–20 тыс., приведя в пример сотрудников предприятия, которое он возглавлял.

При этом, по его словам, маленькую пенсию в 8 тыс. рублей получают алкоголики и тунеядцы, которые сами в этом и виноваты, отмечает НСН.

В «Единой России», членом которой является Набиев, отметили, что это личное мнение депутата, с которым партия не согласна. Кроме того, дальнейшую возможность пребывания Набиева во фракции оценит комиссия ЕР по этике.