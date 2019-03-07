Прямой эфир

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».

Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновники
Кого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тыс. рублей

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, // Потому как сам из этих самых родом», — написал Шнуров в Instagram в четверг, 7 марта.

Далее музыкант предположил, что «выбранный народом дядя, видимо, не помнит жизни». По словам Шнурова, деньги не получают именно люди, которые работают, и в условиях сегодняшних цен «питаются отчаянием».

6 марта Набиев на внеочередном заседании облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что те, кто «работал нормально», получают пенсии 16–20 тыс., приведя в пример сотрудников предприятия, которое он возглавлял.

При этом, по его словам, маленькую пенсию в 8 тыс. рублей получают алкоголики и тунеядцы, которые сами в этом и виноваты, отмечает НСН.

В «Единой России», членом которой является Набиев, отметили, что это личное мнение депутата, с которым партия не согласна. Кроме того, дальнейшую возможность пребывания Набиева во фракции оценит комиссия ЕР по этике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-тунеядцах
Волгоградский депутат назвал получающих пенсию в 8 тыс. алкашами и тунеядцами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017