Жительница Казани погибла под упавшим на нее с крыши снежным комом

В Казани пенсионерка погибла под упавшим на нее снегом. Инцидент произошел на территории частного дома в Авиастроительном районе города.

Как рассказали Inkazan.ru в правоохранительных органах, по предварительным данным, пожилая женщина собиралась сбросить снег с крыши своего дома. Она приставила к крыше лестницу и начала забираться по ней.

В этот момент снежная масса обрушилась на женщину. Она не смогла выбраться из сугроба и умерла от удушья.

Ранее сообщалось, что в городе Энгельсе Саратовской области во время уборки снега с крыши дома погиб рабочий. Масса обрушилась на него, и он умер от удушья.