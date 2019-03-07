Пакистан частично снял запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Воздушное пространство Пакистана частично открыто для коммерческих полетов, однако власти страны ввели ограничения для ряда аэропортов. Об этом в четверг, 7 марта, сообщается на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Отмечается, что до 23:59 UTC 15 марта 2019 года (2:59 мск 16 марта) полеты внутренних и международных рейсов разрешаются в следующих аэропортах: Карачи, Лахор, Исламабад, Пешавар, Кветта, Файсалабад, Мултан, Турбат, Гвадар. Также воздушное пространство открыто для аэропортов Читрал и Панджгур, но только для внутренних рейсов.

При этом самолеты, которые обслуживаются в данных аэропортах, должны будут использовать конкретные маршруты для полетов над страной. Воздушное пространство остается закрытым до 8:00 UTC (11:00 мск) 8 марта 2019 года для всех транзитных полетов, пишет ТАСС.

Небо над территориями Афганистана, Индии и Пакистана из-за обострения индо-пакистанского конфликта изначально закрыли до 1 марта. Перевозчикам пришлось изменить существующие маршруты, из-за чего теперь приходится тратить больше времени на перелет в азиатские страны.

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, территорию которого оспаривает Исламабад. Тогда погибли более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Нью-Дели обвинил тогда пакистанскую сторону в поддержке незаконных формирований. Власти последней отвергли эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложили индийским властям провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля Исламабад ответил ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два индийских самолета, захватив как минимум одного пилота.

6 марта сообщалось, что пакистанские военные обстреляли индийские КПП и гражданские территории у линии соприкосновения в районе Джамму и Кашмир. Кроме того, появилась информация о переброске Исламабадом вооружений и техники в зону разграничения сторон конфликта.