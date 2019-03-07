Гороховец могут включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Общественный совет по сохранению объектов культурного наследия поддержал инициативу о включении города Гороховца во Владимирской области в список ЮНЕСКО. Организация будет всячески способствовать ходу работы.

Заседание совета, который создан в соответствии с поручением президента РФ во Владимирской области, состоялось во Владимире 7 марта. В нем приняли участие врио первого замгубернатора Марина Чекунова, генеральный директор архитектурного бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева и руководитель авторского коллектива по разработке номинационного досье для внесения в список наследия ЮНЕСКО Игорь Маковецкий.

Члены совета обсудили подготовку досье Гороховца, необходимого для процедуры включения. Эксперты дали рекомендации по реставрации и воссозданию исторического центра города, сообщает ИА «Владимирские новости».

Ранее в правительстве Владимирской области предложили разделить регион на несколько туристических кластеров. Не исключено, что в один из них объединят Вязники и Гороховец.