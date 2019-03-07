МИД уличил США в подготовке общества к возобновлению ядерных испытаний

Американские СМИ готовят общественное мнение в США к необходимости возобновления ядерных испытаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Об этом 7 марта сообщает «Интерфакс».

«Мы обратили внимание на появившиеся в американских СМИ сообщения о необходимости возобновления Соединенными Штатами Америки ядерных испытаний», — сказала Захарова, добавив, что появление подобных новостей следует рассматривать в качестве подготовки общественного мнения страны к тому, что подобные испытания якобы неизбежная необходимость и без них национальная безопасность США окажется под угрозой.

Она отметила недавнюю публикацию бывших руководящих сотрудников лос-аламосской национальной лаборатории, появившейся в журнале «Вопросы науки и технологии», и материалы бывшего главы профильного управления Пентагона. В них говорится о том, что «без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно», подчеркнула Захарова.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения — Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

Лос-аламосская национальная лаборатория (LANL) расположена в штате Нью-Мексико, за нее отвечает министерство энергетики США. Она была основана во времена Второй мировой войны (1942 год) и изначально известна под названием «Проект Y» (Project Y). В лаборатории занимались разработкой ядерного оружия.