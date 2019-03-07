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Два человека погибли в ДТП в Тверской области

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В Тверской области столкнулись минивэн и грузовик «КамАЗ». Два человека погибли на месте аварии, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг, 7 марта, около 4:50 на 380-м км трассы М-11. Автомобиль Volkswagen Transporter врезался в грузовик «КамАЗ», который остановился на дороге из-за неисправности, пишут «Тверские ведомости».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир минивэна погибли на месте от полученных травм.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работали оперативные службы.

3 марта в Тверской области произошло ДТП с междугородним автобусом. Пострадали шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

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