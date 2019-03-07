Карантин по ОРВИ завершается в школах Якутска

В администрации Якутска обсудили ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников. Карантин в учебных заведениях будет завершен 10 марта.

По данным местной администрации, ситуация по заболеваемости в городе остается напряженной. Однако санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла решение не продлевать карантин. Ограничительные меры завершатся в начале следующей недели, сообщает ИА YakutiaMedia. Старшеклассники выйдут на учебу 10 марта, ученики с 1-го по 8-й класс вернутся на уроки 11 марта.

Карантин был введен 28 февраля. По оценке специалистов, ограничительные меры дали положительный эффект. За неделю зарегистрировано 3,2 тыс. случаев болезни, что на 21,8% ниже, чем на неделе до карантина.