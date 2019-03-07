Должница экс-замминистра ЖКХ Подмосковья «заказала» его киллеру

Экс-член правления Московского залогового банка Елена Дудурова была задержана правоохранителями. Как считает следствие, она готовила убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова. Избежать смерти ему удалось благодаря подставному киллеру, сообщает 7 марта телеканал «360».

По версии следователей, Харитонов одолжил Дудуровой 50 млн рублей, которые она решила не возвращать, «заказав» убийство экс-чиновника. Найти киллера женщина предложила своему знакомому, который вместо выполнения ее просьбы обратился в правоохранительные органы.

После этого была организована операция с подставным убийцей, который за 3,5 млн рублей якобы выполнил заказ.

«Конечно, я знал о покушении на меня от полиции. Комментировать действия Дудуровой не буду. Отмечу, что это был корыстный мотив», — рассказал Харитонов.

Задержание женщины произошло в момент, когда «киллер» предъявил ей поддельные фотографии мертвой жертвы.

В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который, по версии следствия, «заказал» убийство племянницы своей бывшей жены. Девушка претендовала на часть наследства. Тогда же выяснилось, что задержанный может быть причастен к убийству семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова в 2005 году.