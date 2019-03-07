Ледовую переправу закрыли на Братском водохранилище в Иркутской области

Трасса, созданная для перевозки угля по льду Братского водохранилища, закрыта в Иркутской области. Проверка остальных переправ проводится в ежедневном режиме.

Переправа была создана специально для перевозки угля от карьера до поселка Балаганск. Так как работы по добыче закончены, проезд решено закрыть. Выезды на лед перекрыты с обеих сторон, пишет ИА IrkutskMedia.

В регионе продолжают действовать 53 переправы. Так как в Иркутской области наблюдаются положительные температуры воздуха, переправы ежедневно проверяют инспекторы ГИМС. При ухудшении состояния льда будет приниматься решение о закрытии переправ.