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Компенсацию на капремонт увеличили в три раза пожилым жителям Коми

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Пожилым жителям Республики Коми более чем в три раза увеличат размер компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт. Усиливающий поддержку граждан пожилого возраста закон подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба главы Коми. Документ размещен на официальном портале Республики Коми.

Как сообщает ИА «Комиинформ», с января 2019 года произошел рост минимального размера взноса на капремонт. В связи с этим было принято решение об увеличении компенсации расходов на уплату взноса.

Проект закона республики «О внесении изменений в ст. 20 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» был рассмотрен Госсоветом Коми на февральском заседании сессии.

Отмечается, что размер компенсации зависит от природно-климатической зоны проживания. Получить ее возможно при условии отсутствия задолженности по оплате ЖКУ и капремонту.

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