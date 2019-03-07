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Дело возбудили по факту избиения девочки ее матерью в Удмуртии

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Жительницу села Селты в Удмуртии обвиняют в избиении своей пятилетней дочери. Уголовное дело возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Как уточняет ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканскую прокуратуру, женщина избивала дочь систематически с июля по декабрь 2018 года. При этом девочка страдает тяжелым психическим заболеванием и нуждается в постоянном уходе. Также установлено, что в январе 2019 года мать оставила ребенка одного на целый день в неотапливаемом доме.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца Надежду Куликову, которая на ночь оставила в парке «Лосиный остров» своего шестилетнего сына. Адвокаты Куликовой настаивают на том, что Куликова находилась в тот момент в шоковом состоянии и ничего плохого желать ребенку не могла.

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