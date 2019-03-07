На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря разведывательный самолет ВВС США RC-135. Видео инцидента опубликовало на своей странице в Twitter Министерство обороны России.

На записи можно заметить, как истребитель приближается к американскому самолету и следует за ним на безопасном расстоянии. После того, как иностранный RC-135 удалился от российской границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

22 февраля сообщалось, что Су-27 перехватил шведский военный самолет у российской границы на Балтике.

В конце февраля в Минобороны сообщили о 15 иностранных летательных аппаратах, которые вели разведку у рубежей России за неделю. Истребители ПВО поднимались на перехват три раза и не допустили нарушения российской границы.