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На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России

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Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря разведывательный самолет ВВС США RC-135. Видео инцидента опубликовало на своей странице в Twitter Министерство обороны России.

На записи можно заметить, как истребитель приближается к американскому самолету и следует за ним на безопасном расстоянии. После того, как иностранный RC-135 удалился от российской границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

22 февраля сообщалось, что Су-27 перехватил шведский военный самолет у российской границы на Балтике.

В конце февраля в Минобороны сообщили о 15 иностранных летательных аппаратах, которые вели разведку у рубежей России за неделю. Истребители ПВО поднимались на перехват три раза и не допустили нарушения российской границы.

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