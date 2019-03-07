Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены дома в Пензе

Прокуратура Пензенской области проводит проверку по факту обрушения кирпичной кладки на стене дома на улице Краснова в Пензе. При установлении нарушений надзорное ведомство примет исчерпывающие меры, сообщили в прокуратуре.

Часть стены в многоквартирном доме обвалилась накануне, 6 марта. По предварительным данным, кирпичная кладка разрушилась потому, что намокал из-за протекающей крыши, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В мэрии Пензы заявили, что 11 марта управляющая компания должна восстановить разрушенный участок и начать ремонтировать кровлю.

Жилой пятиэтажный дом построили в 1966 году, в нем зарегистрированы 153 человека. Здание находится в управлении МУП Первомайского района. Капитальный ремонт запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области приостановили работу школы из-за угрозы ее обрушения.