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Убивший отца мужчина предстанет перед судом в Салехарде

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В Салехарде завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, который убил своего отца. Дело передано в суд.

Было установлено, что 13 ноября 2018 года 21-летний мужчина выпивал вместе со своим 53-летним отцом. Во время застолья между ними возник конфликт. Отец решил напугать сына и достал нож, но тот выхватил холодное оружие и нанес отцу три ножевых ранения, сообщает megatyumen.ru.

Когда юноша понял, что серьезно ранил отца, то позвонил матери и попросил объяснить, как вызвать скорую медицинскую помощь. Прибывшей на место происшествия полиции он рассказал, что мужчина пришел с улицы уже в таком состоянии. Затем он признался в содеянном.

Пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь, но он скончался. Подозреваемый дал признательные показания. В ходе расследования было установлено, что мужчина полностью вменяем.

Расследование уголовное дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области вынесли приговор 61-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве своей 88-летней матери-инвалида. Женщина плохо видела, слышала и передвигалась.

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