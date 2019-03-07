Эпидемия гриппа завершилась в Хабаровском крае

Все карантинные мероприятия остановлены в Хабаровском крае. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом значительно ниже эпидемического порога.

Карантинные мероприятия прекращаются по постановлению главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю. Ограничения сняты даже в тех районах, где ранее отмечалась высокая заболеваемость ОРВИ. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным врачей, за неделю в Хабаровском крае в больницы обратились 3,6 тыс. человек с симптомами ОРВИ. В Хабаровске заболеваемость ниже эпидпорога на 34,6%. У семи пациентов подозревают грипп, всего госпитализировано 34 человека.