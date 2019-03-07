Прямой эфир

Эпидемия гриппа завершилась в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все карантинные мероприятия остановлены в Хабаровском крае. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом значительно ниже эпидемического порога.

Карантинные мероприятия прекращаются по постановлению главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю. Ограничения сняты даже в тех районах, где ранее отмечалась высокая заболеваемость ОРВИ. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным врачей, за неделю в Хабаровском крае в больницы обратились 3,6 тыс. человек с симптомами ОРВИ. В Хабаровске заболеваемость ниже эпидпорога на 34,6%. У семи пациентов подозревают грипп, всего госпитализировано 34 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инфекционисты напомнили о единственном способе избежать эпидемии кори
В Роспотребнадзоре назвали время ухода вируса гриппа из России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017