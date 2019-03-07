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Волочкова примет участие в съемках фильма «Брат-3»

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий, приступивший к работе над фильмом «Брат-3. Младший», заявил, что балерина Анастасия Волочкова сыграет в картине роль бывшей танцовщицы. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» 7 марта.

По словам Барецкого, Волочкова уже подтвердила своего участие в проекте при условии, что она будет «выглядеть красиво в этой роли».

«Я пообещал ей это, хоть и заверил, что она и так самая красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в этой роли самой красивой и уважаемой. Я доволен, что она дала подтверждение, потому что на эту роль сложно было найти актрису, а Волочкова согласилась», — сказал он.

Отмечается, что одну из главных ролей в фильме сыграет Кирилл Терешин, получивший прозвище «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы. Барецкий добавил, что в центре повествования окажется девушка, переодетая в молодого человека.

6 марта сообщалось, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2».

По его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины. Режиссером выступает сам Барецкий вместе со своим помощником. Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия.

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