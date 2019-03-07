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Американского певца Ар Келли арестовали за неуплату алиментов

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Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski
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Обвиненного в сексуальном насилии американского исполнителя Ар Келли арестовали за неуплату алиментов. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Ар Келли заключили под стражу 6 марта. Певец задолжал своей бывшей жене $161 тыс. на содержание несовершеннолетнего ребенка. На заседании суда представитель артиста заявил, что его подопечный готов единовременно заплатить от 50 тыс. до 60 тыс., а остальные деньги внести потом, однако судья настаивал на одномоментном погашении всей суммы долга, сообщает телеканал «360». Ар Келли заявил, что в настоящее время не располагает такой суммой, поскольку сейчас не работает и не дает концерты. Следующее слушание намечено на 13 марта.

Несколько дней назад Ар Келли в интервью телеканалу CBS отверг все обвинения в сексуальном насилии. Музыкант не смог сдержать слез перед журналисткой.

Исполнителя обвиняли в преступлениях сексуального характера в течение многих лет. В 2000-х года он был удим из-за видео, на котором он занимается сексом с 14-летней девочкой, однако тогда Ар Келли выпустили под задок в $1 млн. Сейчас ему инкриминируют 10 случаев сексуального насилия, совершенных в период с 1998 по 2010 годы. Как пишет сайт kp.ru, музыкант склонял несовершеннолетних к сексу угрозами. По данным прокуратуры, в деле фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет.

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