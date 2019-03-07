Памятник татарскому поэту Тукаю откроют в Уфе

В Уфе установят памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Его откроют в апреле 2019 года в рамках Дней Татарстана в Башкирии.

Как рассказал ИА «Татар-информ» постоянный представитель Татарстана в республике Ранэль Зинатуллин, идею установить в Уфе памятник поэту озвучили представители татарской общины. Они обратились с предложением в администрацию врио главы Башкирии, там его поддержали и отдали необходимые распоряжения.

Монумент будет установлен возле Уфимского государственного татарского театра «Нур». Памятник будет отлит из бронзы в Москве, его высота превысит 3 м. Официальная церемония открытия запланирована на 17 апреля.

Памятник Габдулле Тукаю установлен в Казани в сквере, который носит его имя. Великий татарский поэт участвовал в становлении татарского литературного языка. День родного языка отмечается в Татарстане. Праздник отмечается 26 апреля в день рождения поэта.