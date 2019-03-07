«ВКонтакте» запустила грантовую программу для предпринимательниц

Платформа VK Business в социальной сети «ВКонтакте» запустила новый набор на грантовую программу #яделаюбизнес, посвященную предпринимательницам. Об этом 7 марта сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Отмечается, что участницам предстоит разработать рекламную и коммуникационную стратегии для развития собственного бизнеса. Авторы пяти лучших стратегий получат гранты на их реализацию, общая сумма которых составит 1,35 млн рублей.

Подать заявку на участие в программе можно в сообществе «ВКонтакте для бизнеса», где 18 марта будет опубликован список участниц, прошедших отбор.

Грантовая программа #яделаюбизнес стартовала весной 2018 года. Всего прошло три этапа, участие приняли более 400 человек по всей стране. В первом этапе проекта участвовали предпринимательницы, во втором — бизнесмены из небольших городов России, в третьем — молодые предприниматели до 25 лет.

VK Business — платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в социальной сети ВКонтакте, которой пользуются более 400 тыс. предпринимателей. Крупнейшая площадка в России и странах СНГ с аудиторией 97 млн пользователей предлагает полный набор инструментов для бизнеса любого масштаба — создание страницы, запуск рекламных кампаний, оперативная поддержка, образовательные курсы, программа поддержки предпринимателей, платформа социальной коммерции VK Pay и другие полезные проекты.