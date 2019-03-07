Прямой эфир

«ВКонтакте» запустила грантовую программу для предпринимательниц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платформа VK Business в социальной сети «ВКонтакте» запустила новый набор на грантовую программу #яделаюбизнес, посвященную предпринимательницам. Об этом 7 марта сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Отмечается, что участницам предстоит разработать рекламную и коммуникационную стратегии для развития собственного бизнеса. Авторы пяти лучших стратегий получат гранты на их реализацию, общая сумма которых составит 1,35 млн рублей.

Подать заявку на участие в программе можно в сообществе «ВКонтакте для бизнеса», где 18 марта будет опубликован список участниц, прошедших отбор.

Грантовая программа #яделаюбизнес стартовала весной 2018 года. Всего прошло три этапа, участие приняли более 400 человек по всей стране. В первом этапе проекта участвовали предпринимательницы, во втором — бизнесмены из небольших городов России, в третьем — молодые предприниматели до 25 лет.

VK Business — платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в социальной сети ВКонтакте, которой пользуются более 400 тыс. предпринимателей. Крупнейшая площадка в России и странах СНГ с аудиторией 97 млн пользователей предлагает полный набор инструментов для бизнеса любого масштаба — создание страницы, запуск рекламных кампаний, оперативная поддержка, образовательные курсы, программа поддержки предпринимателей, платформа социальной коммерции VK Pay и другие полезные проекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Известия» придумали подарок для подписчиц в соцсети «ВКонтакте»
«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустят обучающий курс по созданию игр

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017