ЦОДД предупредил о пробках в Москве в канун 8 Марта

Московских автомобилистов предупредили о пробках, которые ожидаются 7 марта на столичных дорогах, и призвали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам специалистов, днем в четверг ожидаются затруднения на вылетных магистралях в сторону области из-за поездок горожан за город на длинные выходные. В частности, отметили в пресс-службе ЦОДД, сложно будет проехать вблизи цветочных рынков и ТРЦ, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, в ЦОДД напомнили москвичам, что из-за сокращенного рабочего дня час пик в Москве начнется раньше обычного. Так, на личном автотранспорте из города лучше выезжать не раньше 20:00, а в остальное время лучше всего передвигаться на общественном транспорте, пишет RT.

7 марта сообщалось, что МЦК 8 Марта будет работать по графику выходного дня.