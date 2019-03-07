Школьник потерял сознание и впал в кому во Всеволожске

Во Всеволожске Ленинградской области медики устанавливают причину обморока школьника, после которого он впал в кому. Сотрудники полиции также занялись этим инцидентом.

15-летнего подростка госпитализировали в состоянии комы из квартиры, где он проживает. Позже врачи диагностировали у него токсическую энцефалопатию, сообщили телеканалу «78» источники в правоохранительных органах.

Ранее в московскую детскую больницу госпитализировали ученика восьмого класса, который впал в кому после употребления марихуаны и алкоголя. По предварительным данным, это произошло в квартире, где проживает подросток.