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Школьник потерял сознание и впал в кому во Всеволожске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во Всеволожске Ленинградской области медики устанавливают причину обморока школьника, после которого он впал в кому. Сотрудники полиции также занялись этим инцидентом.

15-летнего подростка госпитализировали в состоянии комы из квартиры, где он проживает. Позже врачи диагностировали у него токсическую энцефалопатию, сообщили телеканалу «78» источники в правоохранительных органах.

Ранее в московскую детскую больницу госпитализировали ученика восьмого класса, который впал в кому после употребления марихуаны и алкоголя. По предварительным данным, это произошло в квартире, где проживает подросток.

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