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Задержанных в Новороссийске американцев готовят к выдворению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двух граждан США, которые были задержаны в Новороссийске за нарушение пограничного режима, готовят к выдворению из России, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативных службах Краснодарского края.

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Как рассказали агентству в Приморском районном суде города, административное дело в отношении американцев Бродовского Коле Дэвича и Гааги Дэвида Удо было рассмотрено 2 марта. По данным правоохранительных органов, в Новороссийске они преподавали иностранный язык, что не соответствовало заявленной цели визита в РФ. Мужчин признали виновными в нарушении погранрежима и поместили в спецприемник города Гулькевичи, где они ожидают выдворения.

Защита граждан США уже обжаловала решение инстанции в краевом суде, которое будет рассмотрено в четверг, 7 марта.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, а затем и пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в РФ Андреа Калан подтвердили задержание американцев в Новороссийске. Однако детали и причины произошедшего они не уточнили.

Одним из первых о задержании граждан США в Краснодарском крае сообщило издание The Daily Beast. Речь шла о представителях Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Данная религиозная организация принадлежит к течению мормонов.

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