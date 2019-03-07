Колесо обозрения высотой 50 м откроют под Волгоградом

В городе Волжском в Волгоградской области 10 марта откроют колесо обозрения. Высота аттракциона — 50 м. Он находится в парке «Волжский». Тест-драйв состоялся накануне, 7 марта.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру», новое колесо обозрения выше предыдущего на 24 м. На нем закреплены 18 кабинок, каждая оборудована кондиционером и современной системой обогрева. Для маломобильных групп населения также предусмотрена специальная кабинка.

Колесо делает оборот за 15 минут. Этого времени, как говорят в городской администрации, хватит на то, чтобы осмотреть центральную и новую части города и территорию Волго-Ахтубинской поймы. Дошкольники будут кататься бесплатно, школьники — за 150 рублей, а взрослые — за 200 рублей.

Планируется, что в 2020 году в этом же парке установят американские горки высотой 25 м.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения высотой 40 м появится в парке в Калуге.