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Открыта регистрация на выставку Seafood Expo Russia 2019

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Фото: GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO
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Организаторы открыли регистрацию для посетителей III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019), которая параллельно Международному рыбопромышленному форуму (МРФ) пройдет в Санкт-Петербурге 10–12 июля 2019 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Участниками отраслевой выставки, которая состоится в КВЦ «Экспофорум», станут более 250 компаний из 25 стран мира. Они представят публике рыбу и морепродукты всех видов, оборудование и корма для рыболовства, системы навигации для судов, решения по упаковке, грузоперевозке и хранению продукции, технологии переработки рыбы и многое другое.

Предстоящее мероприятие посвящено Дню рыбака, который традиционно празднуется в России во второе воскресенье июля (в этом году выпадает на 14 июля).

Для посетителей вход будет бесплатным. При регистрации оформляется электронный билет, который в дни выставки необходимо будет обменять на бедж.

В 2018 году выставку посетили более 7 тыс. человек из 30 регионов России и 50 стран мира. Большинство гостей составили специалисты в области рыбного хозяйства и смежных отраслей, судовладельцы, трейдеры, представители компаний розничной торговли и ресторанного бизнеса.

В 2019 году организаторы выставки планируют увеличить ее аудиторию минимум на 20% — до 9 тыс. человек. В настоящее время участники забронировали более половины выставочных площадей.

Программа III МРФ посвящена развитию рыболовства, экономическим и экологическим рискам, а также решению социальных задач. Основная тема форума — «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Организатором форума и выставки выступает Росрыболовство.

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