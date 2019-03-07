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Трехметровая открытка для поздравлений появилась в центре Ессентуков

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В центре Ессентуков установили огромную открытку к Международному женскому дню, на которой местные жители могут оставлять свои пожелания. Она появится у входа в Лечебный парк.

Как сообщили NewsTracker в администрации, власти хотят сделать это городской традицией. Высота открытки составляет 3 м.

Также в Ессентуках 8 марта в полдень состоится большой городской флешмоб. Для женщин подготовили цветы, конкурсы и концертную программу.

Ранее стало известно о самом желанном для женщин подарке на 8 марта. Судя по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, большинство россиянок хотели бы получить в подарок путевку на отдых.

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