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Ростовские власти опровергли данные о свалке трупов животных

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Не соответствующей действительности назвали в управлении ветеринарии Ростовской области информацию о свалке трупов животных на одной из улиц столицы региона. Ведомство провело проверку сообщений, распространяющихся через социальные сети и не нашло подтверждений.

Как уточняет RostovGazeta, активисты утверждали, что свалку из останков животных неизвестные устроили на Златоустовской улице в Ростове-на-Дону. После этого была организована проверка. В управлении заявили, что члены комиссии несколько часов обследовали территорию, но следов и очевидцев захоронения так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наказания избежал директор центра временного содержания животных, который превратил питомник в «концлагерь для собак». Его приговорили к 11 месяцам исправительных работ, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности дела.

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